Юрист Русяев перечислил методы возврата денег после ошибочного перевода

Электронные банковские переводы уже давно стали частью повседневной жизни человека. Тем не менее цифровые денежные переводы несут с собой достаточно весомый риск, нечаянно они могут уйти на чужой счет. По словам юриста Ильи Русяева, переживать при ошибочном переводе не следует, поскольку закон стоит на стороне отправителя, в связи с чем вернуть деньги после ошибочного перевода возможно. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он отметил, что в случае ошибочного перевода средств следует немедленно связаться с банком, поскольку в данной финансовой организации действуют свои правила отмены и возврата платежей. В случае если деньги еще не дошли до получателя, имеется большая вероятность успешно отменить операцию.

По мнению юриста, при условии зачисления средств на чужой счет можно попробовать связаться с получателем, который может пойти навстречу. В противном случае можно обратиться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения, который взыщет с данного лица незаконно обретенные средства согласно ст. 1102 ГК РФ.

Он добавил, что также наиболее простым и надежным способом вернуть средства является обращение в банк, который по закону не обязан разглашать сведения о клиентах, однако может это сделать по требованию суда в рамках гражданского процесса.