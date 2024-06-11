Юрист Русяев перечислил случаи, когда можно не оплачивать счет в ресторане и кафе

По словам юриста Ильи Русяева, посетитель вправе не оплачивать в ресторане некачественное блюдо, если оно подгорело, остыло, а также при наличии посторонних предметов в блюде или в случае подмены заказа. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что клиент в том числе может «проигнорировать» счет при недовесе или появлении неучтенных сумм в чеке.

По мнению юриста, в качестве отстаивания прав клиенту необходимо сиюминутно фиксировать нарушение, то есть составить претензию в книге отзывов и предложений, сделать фото или видео некачественного блюда. А в случае отказа ресторана урегулировать ситуацию можно обратиться в Роспотребнадзор.