Юрист Русяев перечислил способы избавления от спамеров навсегда

По словам юриста Ильи Русяева, отечественные правовые нормы предполагают пресечение нежелательных звонков и сообщений раз и навсегда. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что по федеральным законам «О рекламе» и «О связи» любая рассылка разрешается лишь с предварительного согласия человека.

По мнению юриста, человек вправе потребовать исключить номер из всех списков рассылок, а случае игнора – подать жалобу в Роскомнадзор или ФАС.

Он добавил, что штраф надзорных органов в таком случае составит от 100 тыс. до 500 тыс. рублей за одного получателя.