Юрист Русяев перечислил способы официального устройства подростка на работу

По словам юриста Ильи Русяева, подростки в нашей стране имеют право официально трудоустраиваться с 14 лет. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что в данном возрасте эта процедура предполагает разрешение одного из родителей или опекуна. С 16 лет можно заключать трудовой договор на общих основаниях, в 15 лет можно устроиться только на так называемый легкий труд, с 14 лет подросток допускается к легкому труду.

По мнению эксперта, для защиты здоровья подростков работодатель обязан устанавливать сокращенную продолжительность смены. Кроме того, до 16 лет запрещено держать ребенка «на месте» более 24 часов в неделю.

Он отметил, что несовершеннолетним гарантируется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день, который может быть использован в любое удобное для них время.