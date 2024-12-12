Юрист Русяев пояснил, почему неправомерно заставлять сотрудников посещать корпоратив

Он отметил, что корпоративные мероприятия не являются трудовыми обязанностями, если это не указано в договоре или локальных актах организации. Таким образом, участие в праздниках остается правом сотрудника, в первую очередь в нерабочее время.

По мнению юриста, работодатель не имеет права угрожать увольнением, штрафами или любыми иными дисциплинарными мерами за отказ от участия в таких событиях, что предусмотрено законодательством РФ, в том числе ст. 192 ТК РФ. В случае если корпоративное мероприятие проводится в рабочее время, начальник может предложить выбор: принимать участие в корпоративе или продолжать выполнять трудовые обязанности. В этом случае отказ сотрудника от обоих вариантов могут расценить как дисциплинарный проступок.

Ранее в России предложили премировать работников, не посещающих корпоративы.