В России предложили премировать работников, не посещающих корпоративы

Движение «Зов народа» обратилось в Минтруд России с предложением ввести премии для сотрудников, которые предпочитают остаться дома во время корпоративов. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что, по мнению общественников, необходимо разработать спецрекомендации для работодателей, согласно которым выделенные на корпоративы деньги можно было бы перенаправить на поддержку социально значимых категорий граждан, то есть платить работникам компенсации или премии.

Отмечается, что также сотрудники, являющиеся женами участников спецоперации, многодетными родителями, инвалидами, спортсменами и студентами, имели право на новогоднюю премию вместо участия в корпоративе.

Подчеркивается, что подобные инициативы станут способствовать укреплению соцподдержки и солидарности в обществе, повышению морального духа сотрудников, дадут возможность предотвратить негативное восприятие ситуации и создать позитивный имидж компаний.

Ранее также в Госдуме призвали россиян сократить массовые новогодние гулянья на время СВО.