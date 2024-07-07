Юрист Русяев пояснил, почему суд почти всегда встает на сторону удаленного сотрудника

Увольнение или наказание удаленного сотрудника за отсутствие на рабочем месте является довольно сложной и неоднозначной темой с точки зрения трудового законодательства. Юрист Илья Русяев рассказал, как отследить, доказать и наказать сотрудника в случае прогула. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, прежде всего само понятие «рабочее место» для дистанционного работника имеет особую специфику, у удаленного работника отсутствует стационарное рабочее место, подконтрольное работодателю.

Юрист добавил, что эта «специфичность» создает ряд сложностей при попытке увольнения такого сотрудника за прогул и является весьма спорным решением с юридической точки зрения. Суды нередко встают на сторону работника при подобных спорах. Однако по ст. 312.8 ТК РФ трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя, в случае если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя.

По его мнению, в трудовом договоре может быть предусмотрен более длительный срок для взаимодействия работника с работодателем. Следовательно, вместо классического «прогула» для дистанционных работников введено понятие «отсутствие взаимодействия с работодателем». Для правомерного увольнения работодателю необходимо, чтобы был зафиксирован факт отсутствия взаимодействия в течение установленного срока, наличие доказательств попытки связи, непредоставление уважительных причин отсутствия взаимодействия. Тем не менее порядок взаимодействия работодателя и дистанционного работника должен быть четко прописан в трудовом договоре.