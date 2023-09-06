Юрист Славнов назвал случаи лишения водительских прав при алкогольном опьянении

По информации Верховного Суда РФ, находящийся в припаркованном автомобиле человек в нетрезвом виде не может считаться водителем, так как не управляет транспортным средством в конкретный момент времени. По словам юриста Дмитрия Славнова, человека могут лишить права вождения автомобиля за нахождение в салоне машины в нетрезвом виде только в одном случае. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что при распитии спиртных напитков в припаркованной машине в салоне автомобиля формально отсутствует водитель, так как им может считаться только тот, кто непосредственно управляет транспортным средством.

По мнению юриста, при отсутствии у госавтоинспекторов доказательств управления машиной в нетрезвом виде «все сомнения трактуются в пользу автовладельца».