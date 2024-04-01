Юрист Соловьев: изменение пенсионных коэффициентов может быть связано с неточной информацией

Изменения в пенсионных коэффициентах на индивидуальном лицевом счете гражданина может быть вызвано обновлением данных, заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в интервью для информационного агентства «Прайм» .

В таких случаях на счетах россиян может отображаться неверная информация, но это носит лишь временный характер, успокоил эксперт. Он уточнил, что социальный фонд исправляет неточности в информации, указанной ранее работодателей. Со временем количество коэффициентов снова станет правильным, подчеркнул Соловьев.

Он также подчеркнул, что в случае, если информация по накопленным коэффициентам была раньше, но потом изменилась, то не стоит нервничать, так как она скоро снова станет актуальной.

На скорость накопления и количество ИПК также влияет размер зарплаты, добавил юрист. Если этого не происходит, коэффициент приходит в меньшем размере, предупредил он. Тем не менее россиянам стоит время от времени проверять состояние ИЛС, контролировать передачу данных и обращаться в СФР с целью корректировки неточностей, заключил эксперт.