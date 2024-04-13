Юрист Соловьев: мошенники вовлекают подростков в преступления с банковскими картами

Мошеннические схемы с оформлением банковских карт при помощи подростков набирают популярность среди российских злоумышленников. О том, какие угрозы за этим стоят для самих несовершеннолетних, рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в беседе с информационным агентством «Прайм» .

Эксперт указал, что сперва данная схема выглядит для подростков безопасной: нужно лишь открыть в банке карту, передать ее человеку и получить за это до 5000 рублей. Бывают также случаи, в которых дети дополнительно обналичивают деньги за процент, добавил он. По словам скупщиков карт, подросткам за это ничего не будет – в случае чего можно сослаться на потерю карты на улице, рассказал юрист.

Но на самом деле злоумышленники обманывают несовершеннолетних, рассказал Соловьев. Таким образом подросток становится звеном в преступной цепочке, подчеркнул он. По словам юриста, привлечь ребенка к ответственности в таком случае сложно, но возможно. Если умысел удастся доказать, то потерпевший сможет взыскать украденные деньги с владельца карты или его представителей, предупредил юрист.

Эксперт призвал подростков осторожно относиться к подобным предложениям, поступающим в сети. Зачастую это чревато лишь проблемами и убытками, заключил он.