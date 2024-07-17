Юрист Соловьев пояснил, кто такие продавцы фото с животными на курортах

Каждый отдыхающий на отечественных южных курортах, хотя бы раз сталкивался с такой ситуацией: по набережной гуляет человек с милым зверьком на плече и навязчиво предлагает прохожим сфотографироваться с животным на память. Путешественники соглашаются на фото не подозревая подвоха, и уже после съемки узнают, что «услуга», оказывается, была платной. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, курортные «продавцы» быстрых фото пользуются психологической готовностью отдыхающих расставаться с финансами. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он отметил, что прежде всего следует знать, что в данном случае даже услуги нет никакой. Это те же самые уличные наперсточники, только там они обманывают, пряча поролоновый мячик между двумя пальцами.

По мнению юриста, люди, отдыхающие на курортах, психологически настроены тратить деньги и выделяют конкретный размер бюджета на развлечения, из-за чего и расстаются с деньгами довольно легко. Поэтому главным правилом не потратить лишние деньги на подобные вещи является то, что до того, как человек берет в руки попугая или обнимается с леопардом и так далее, нужно спросить, сколько это стоит. В случае отказа и преследования необходимо обратиться в местный отдел полиции, после подобных слов все приставания и навязывания вмиг прекратятся.

Он подчеркнул, что путешественникам нужно помнить, что бесплатных услуг на курорте не бывает, а также уметь стойко, тем не менее вежливо отстаивать свою позицию, избегая хамства и открытого конфликта.