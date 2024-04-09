Юрист Соловьев посоветовал обратиться в ФАС для избавления от спам-звонков
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Если применения функции блокировок звонков от спамеров и использования соответствующих сервисов оказалось недостаточно для гражданина, он может дополнительно обратиться с жалобой в отечественный ФАС. Высокие штрафы должны сильно снизить количество назойливых звонков на телефон обратившегося россиянина, посоветовал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Его слова передает информагентство «Прайм».
Эксперт указал на то, что штрафы за звонки с целью спама должны существенно снизить их количество. Тем не менее эффект будет временным и жалобу нужно подавать правильно, предупредил он. С правильно оформленной жалобой, количество ненужных звонков от кредитных организаций, застройщиков и мед. организаций должно значительно упасть, подчеркнул Соловьев.
Юрист уточнил, что по новым законам, физлиц обяжут платить до 20 000 рублей за спам-звонки, если факт нарушения окажется доказан. Размер штрафа для должностных лиц теперь может составлять до 100 000 рублей, а в случае с юрлицами может достигать миллиона рублей, сообщил он.