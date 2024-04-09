Юрист Соловьев посоветовал обратиться в ФАС для избавления от спам-звонков

Если применения функции блокировок звонков от спамеров и использования соответствующих сервисов оказалось недостаточно для гражданина, он может дополнительно обратиться с жалобой в отечественный ФАС. Высокие штрафы должны сильно снизить количество назойливых звонков на телефон обратившегося россиянина, посоветовал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Его слова передает информагентство «Прайм» .

Эксперт указал на то, что штрафы за звонки с целью спама должны существенно снизить их количество. Тем не менее эффект будет временным и жалобу нужно подавать правильно, предупредил он. С правильно оформленной жалобой, количество ненужных звонков от кредитных организаций, застройщиков и мед. организаций должно значительно упасть, подчеркнул Соловьев.

Юрист уточнил, что по новым законам, физлиц обяжут платить до 20 000 рублей за спам-звонки, если факт нарушения окажется доказан. Размер штрафа для должностных лиц теперь может составлять до 100 000 рублей, а в случае с юрлицами может достигать миллиона рублей, сообщил он.