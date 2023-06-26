Юрист Соловьев рассказал о законных правилах работы частных детективов в России

Недавно в Архангельской области частного детектива обвинили в незаконной слежке за 25-летней девушкой. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев раскрыл, какой работой в настоящее время в России имеют право заниматься частные детективы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, люди данного рода деятельности могут собирать доказательства по гражданским и уголовным делам, вести поиски пропавших людей, имущества, собирать какую-либо информацию, то есть следить за частной жизнью какого-либо человека.

При этом он подчеркнул, что частные детективы не уполномочены вести оперативно-разыскную деятельность, поэтому нередко переступают закон.