Юрист Соловьев считает, что ситуация с маркетплейсом Wildberries будет уроком для всех владельцев семейного бизнеса

По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, сложная ситуация вокруг слияния маркетплейса Wildberries и рекламного оператора Russ Outdoor, а также вокруг четы Бакальчуков должна послужить уроком для всех владельцев семейного бизнеса. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что с учетом того, что Владиславу Бакальчуку принадлежит лишь 1 % компании Wildberries, ему будет сложно как-то оспорить сделку по слиянию с Russ Outdoor, несмотря на то что именно на его средства изначально развивалась компания.

По мнению юриста, появление разногласий на стадии развития бизнеса, когда он начинает делиться является общие тенденцией предпринимательства, и такое могло произойти в любой стране. Кроме того, около прибыльного и развивающегося бизнеса всегда «возникают люди, которые имеют деньги, имеют влияние и способны разруливать многие вопросы.

Он подчеркнул, что из этой ситуации должны извлечь уроки все владельцы крупного семейного бизнеса, а также многие вопросы надо решать до того, как это выйдет в общественное пространство. Кроме того, маловероятно, что государство станет вмешиваться в разрешение вопросов между Бакальчуками, и дальнейшее развитие событий станет зависеть от того, придут ли супруги к мирному соглашению или все-таки дойдут до суда с бракоразводным процессом.





