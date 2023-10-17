Юрист Соловьев считает штрафы для сотрудников от работодателя незаконными

Штрафы от работодателя являются одной из наиболее неприятных мер дисциплинарного взыскания, с которой сталкиваются жители нашей страны. Прежде всего их применением грешат крупные сетевые компании, реализующие товары и услуги. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, чаще всего аналогичного рода «экономия» средств на штрафах сотрудников работодателей незаконна. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что об этом нет речи в ТК РФ, в связи с чем штрафовать сотрудников за что-либо незаконно, даже если об этом имеется пункт в трудовом договоре.

По мнению юриста, любые штрафы можно оспорить в судебном порядке.

Он добавил, что в целях безопасности компании нередко делят единую зарплату своих работников на «основную» и «премиальную» и из второй части считают возможным забирать столько средств, сколько считают необходимым.

Соловьев пояснил, что, согласно законодательству, за недобросовестный труд делается предупреждение, потом выговор, затем строгий выговор, заключение о неполном служебном соответствии и увольнение, а материальная ответственность возлагается только при нанесении серьезного ущерба работодателю.