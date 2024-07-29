Юрист Соловьев заявил, что путешественники-дикари должны помнить о нормах приличия и законодательства

Самостоятельно на своих автомобилях с палатками в багажнике на юг ездили отдыхать еще в СССР и продолжают это делать сегодня. Отдых дикарем дает возможность сильно сэкономить на проживании, а также наполняет всю поездку особой романтикой и духом приключения. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, с правовой точки зрения никаких ограничений для дикого отдыха не предусмотрено, граждане нашей страны имеют право отдыхать на любой государственной собственности, однако дикари должны соблюдать широкий ряд правил — от элементарных норм приличия до всех требований местного и федерального законодательства. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что разрешено отдыхать дикарем везде, кроме частных территорий или мест с особым режимом пользования, вроде природоохранных зон. Тем не менее следует соблюдать нормы законодательства, нормы приличия и помнить о своей безопасности.

По мнению юриста, вопрос безопасности и от животных, и от людей в таком случае человек берет на себя. С правовой же точки зрения необходимо также соблюдать природоохранные, противопожарные правила, уплату туристического сбора, правила приличия. Кроме того, путешественники должны соблюдать и региональные законы о тишине.