Юрист сравнил брачный договор и раздел имущества в суде при разводе

При оформлении брака супруги могут также заключить брачный договор, который позволит заранее определить раздел имущества в случае развода. А кто-то предпочитает делать это в суде. В любом случае, юрист Никита Андрушкевич решил рассказать о преимуществах и недостатках того или иного способа.

Если говорит о разделе в суде, то тут есть ряд нюансов. Например, если один из супругов получил крупную премию после того, как перестал жить с партнером, то деньги принадлежат владельцу. А если средства получены при ведении совместного хозяйства, то при разводе каждый может рассчитывать на половину. В такой ситуации, конечно, для каждого есть свои плюсы и минусы.

А если речь идет о брачном договоре, то здесь есть возможность самим договориться о разделе, не привлекая посторонних. Также разрешается брать в учет имущество, которое еще предстоит приобрести в будущем. Подробнее об этом можно прочитать, перейдя на портал «Дни.ру».