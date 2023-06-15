Юрист Ветров назвал метод быстрого завершения семейного спора в суде

Семейные споры, дошедшие до суда, всегда являются большим стрессом для всех его участников. Адвокат Игорь Ветров объяснил, как ускорить данные процессы, чтобы потерять как можно меньше времени и нервов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, любой семейный спор является самостоятельным и имеет некие процессуальные особенности, всегда учитываемые судом. Так, для рассмотрения дела по расторжению брака требуется не менее месяца, для взыскания алиментов – один день, спор об определении места жительства ребенка и порядка общения с ним предусматривает не менее пяти месяцев.

Он пояснил, что для экономии времени и денег можно заявить все требования в одном иске. Тем не менее в сложном положении окажутся не работники суда, а истец и его адвокат, причем никто не застрахован от ошибок, что может также протянуть время и вызвать негативные эмоции.

Юрист рекомендует не объединять все семейные споры в один судебный процесс, следует всего лишь правильно расставить акценты и обратить внимание суда на выгодные доказательства.