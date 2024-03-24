Юрист Виноградов: пенсионеры будут вынуждены заплатить НДФЛ и налог на имущество

У российских пенсионеров есть налоговые льготы, но им придется заплатить НДФЛ и налоги на имущество, землю и транспорт, заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в интервью с информагентством «Прайм» .

Эксперт напомнил, что НДФЛ обязателен к уплате для россиян, получающих заработную плату на работе, сдающих квартиру или продавших ее раньше срока, а также для получающих проценты по вкладам более 150 000 рублей ежегодно.

В то же время пенсионеры освобождены от налога на имущество, но лишь для одного объекта в категории квартир, гаражей и дач, указал он. Если в какой-то из категорий у пенсионера имеется более одного объекта, то за все за исключением одного придется заплатить, объяснил Виноградов.

Льготы по земельному налогу для пенсионеров тоже есть, но лишь для 6 соток, добавил он. Если участок больше, то оплачивать налог придется не за всю землю, а лишь за часть, превышающую указанный лимит, заявил юрист.

Льготы по налогу на транспорт являются не федеральными, а местными и затрагивают пенсионеров лишь в ряде российских регионов, заключил эксперт.