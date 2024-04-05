Юрист Виноградов: предпенсионерам в этом году полагаются льготы

В текущем году статусом пенсионера обзаведутся мужчины 1964 и женщины 1969 годов рождения, что предполагает получение нескольких льгот, сообщил юрист Вадим Виноградов в беседе с информационным агентством «Прайм» .

Из таких эксперт напомнил о двух оплачиваемых выходных днях, предназначенных для ежегодной диспансеризации с сохранением заработанных средств.

Юрист также сообщил, что пенсионеры будут освобождены от имущественного налога по одному объекту любого вида, если оно не применяется в коммерческой деятельности. Таким россиянам полагается и вычет по налогу на землю, если величина участка находится в рамках стандартных 6 «соток», заявил эксперт.

Виноградов также рассказал, что вне зависимости от содержания завещания, россиянам в предпенсионном возрасте положена обязательная часть в наследстве, и в случае необходимости, дополнительные алименты от родственников.

Льгот может оказаться еще больше, ведь дополнительная их часть может выдаваться на местном уровне, заявил он. Данный вопрос стоит уточнить в местном отделении Социального фонда, посоветовал эксперт.