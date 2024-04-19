Юрист Воробьев: Гуфа и организаторов его концерта не накажут за травмирование фанатки

Профессиональный юрист Василий Воробьев в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» рассказал, какое наказание ждет виновных в травмировании девушки на концерте рэпера Гуфа. По его словам, ни артист, ни организаторы мероприятия не будут привлечены к ответственности.

Исполнителя мероприятия и его организаторов, скорее всего, нельзя привлечь к ответственности. Все зависит от степени травм, полученных на концерте девушкой. Вопросы могут возникнуть только к человеку, которые эти травмы нанес. В случае с выступлением Гуфа, удар нанес случайно один из поклонников во время спуска со сцены.

«Если речь идет о действиях охранников, которые допустили зрителя на сцену, то есть не предпринимали попыток его остановить, и этот зритель получил травму, то к ответственности можно привлечь организаторов концерта. Если же пострадал посторонний человек, то ответственность на том, кто эту травму пострадавшему нанес», — прокомментировал Воробьев «Ямал-Медиа».

Специалист отметил, что пострадавшая могла и не обратиться в полицию. Однако в подобных случаях лучше разобраться с участием правоохранителей, зафиксировать побои, составить заявление. Далее виновника будет ожидать административная или уголовная ответственность, но если вина подтвердится. Тогда дело закончится компенсацией за моральный ущерб и оплатой лечения.

Напомним, на концерте Гуфа девушку ударили в лицо ногой. Так вышло из-за попытки фаната слезть со сцены.

Ранее сообщалось, что неизвестный обвинил Гуфа в убийстве. Информацию проверили полицейские.