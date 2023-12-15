В полицию пожаловались на Гуфа: неизвестный обвинил рэпера в убийстве жены и дочки

Правоохранители проверили информацию и не стали мешать исполнителю проводить концерт в Москве.

Алексей Долматов последнее время удивляет поклонников своим поведением. На него постоянно жалуется экс-супруга Юлия Королева, которая начала бояться рэпера. По ее словам, Гуф ломился в дом в Таиланде, забирал у нее и дочери Тины паспорта, а позже нашел их в загородном доме уже в России.

На этом фоне, как полагают, неизвестный решил пожаловаться на Гуфа в полицию. Как сообщает издание «Утро.ру», кто-то представился исполнителем Анаром Зейналовым и сообщил, что Долматов якобы расправился с Юлией и ее дочкой. Правоохранители отработали вызов, но он оказался ложным.

«Скорее всего, неизвестный просто пытался сорвать концерт Гуфа под видом Зейналова», — сообщили обозреватели.

Кто именно совершил ложный вызов в полицию неизвестно, но сама Юлия выходит на связь в соцсети и публикует сторис с конных тренировок.

Напомним, что Гуф и Королева развелись в конце октября 2023 года. Пара была вместе с 2021-го, но не смогла сохранить брак.

Это уже не первый инцидент, связанный с Гуфом. 15 декабря на его концерте в российской столице избили фанатку.