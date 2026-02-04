Юрист заявил, что авиакомпания обязана возместить убытки даже из-за технической неисправности

Пассажиры рейса Красноярск — Фукуок авиакомпании Azur Air столкнулись с мучительным ожиданием — их вылет задержан уже более чем на 14 часов. Причина — отказ левого двигателя у самолета. Люди вынуждены ждать, пока техническая неисправность не будет устранена, и задаваться вопросом — что теперь делать с сорванными планами и можно ли вообще рассчитывать на компенсацию. В таких случаях права пассажиров четко определены законом. Как поясняет юрист Дмитрий Кваша, авиакомпания обязана возместить убытки, причиненные задержкой, независимо от ее причины — будь то техническая неисправность или логистическая проблема. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, особенно серьезными последствиями оборачиваются срывы стыковочных рейсов, когда из-за опоздания первого самолета у пассажира «сгорает» билет на следующий. В этой ситуации можно требовать полную компенсацию его стоимости. То же самое касается и других потерь — например, предоплаченной и невозвратной ночи в отеле, которую путешественник пропустил из-за простоя в аэропорту свыше 12 часов.

Юрист подчеркнул, что при этом важно понимать, что процесс получения выплат редко бывает простым. Как отмечает эксперт, рассчитывать на добровольное и быстрое возмещение со стороны авиакомпании чаще всего не приходится — за компенсацией, скорее всего, придется обращаться в суд. Для этого необходимо тщательно собрать доказательства: обязательно поставить отметку о задержке на посадочном талоне, сфотографироваться в зале ожидания в момент, когда рейс уже должен был вылететь, и составить официальное заявление перевозчику. Крайне полезно также заручиться поддержкой других пассажиров — их свидетельские показания могут стать весомым аргументом.

По его мнению, пассажирам задержанных рейсов не стоит молча мириться с неудобствами и финансовыми потерями. Итогом подобных ситуаций должен стать не просто исправленный технический дефект, но и восстановление справедливости. Закон предоставляет все необходимые механизмы, однако их использование требует от пассажира настойчивости, внимательности к документам и готовности отстаивать свои права вплоть до судебного разбирательства.

