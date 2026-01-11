Депутат предложил сократить срок рассмотрения претензий пассажиров авиакомпаний

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сократить срок рассмотрения претензий пассажиров к авиакомпаниям с 30 до 5 рабочих дней, об этом он сообщил РИА Новости . По его словам, такая мера позволит клиентам быстрее получать информацию о компенсациях, дальнейших шагах и итоговых выводах.

Нилов отметил, что последние события, связанные с погодными сбоями, нарушением контроля багажа, задержками и отменами рейсов, а также экстренными посадками, вновь продемонстрировали существующие проблемы в коммуникации и оказании услуг воздушных перевозок. Он подчеркнул, что пассажиры нередко не могут оперативно связаться со службой поддержки авиакомпаний, а уведомления о рейсах приходят с непонятных e-mail-адресов, из-за чего возможны путаница и неправильное перераспределение пассажиропотока.

Депутат подчеркнул, что все действия авиакомпаний должны строго соответствовать правилам воздушных перевозок и нормам воздушного кодекса, а ускорение сроков рассмотрения жалоб станет справедливым шагом для пассажиров.

Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево задерживается выдача багажа сотням пассажиров.