Юристы и экономисты больше не кормят университеты: реформа оставила вузы без 4 миллиардов в год

Масштабная реформа платного приема, которую Минобрнауки запускает с 2026 года, ставит российские университеты перед жестким финансовым выбором. Сокращение бюджетного финансирования «неприоритетных» направлений раньше компенсировалось расширением коммерческого набора — теперь этот канал перекрыт. Собеседники « Фонтанки » в вузовской среде уверены: чтобы закрыть образующиеся бюджетные дыры, университеты пойдут не на привычную индексацию, а на кратное повышение стоимости обучения.

С 2026 года правительство, а не сами вузы, будет определять, сколько студентов-контрактников можно зачислить на каждую специальность. Механизм жесткий: для каждого из 46 направлений (юриспруденция, экономика, менеджмент, реклама, лингвистика, психология, гостиничное дело, сервис и др.) подсчитают среднее число платников за прошлые годы — именно столько мест и выделят на 2026 год.

Критический пункт: если в 2025 году средний балл ЕГЭ у зачисленных на коммерцию оказался ниже 50 за предмет, платный набор на эту программу закроют полностью. В масштабах страны Минобрнауки уже сократило 47 тысяч платных мест — это минус 13% к прошлому году.

Университетский бюджет складывается из нескольких источников: субсидии на госзадание (бюджетные студенты), научные гранты и внебюджетные доходы. Главный из последних — платный прием. Раньше система работала как сообщающиеся сосуды: государство урезало бюджетные места на юристов и экономистов — вузы расширяли набор на платные отделения. Спрос был огромен, деньги от родителей замещали государственное финансирование, и стимула перестраиваться на инженеров у университетов не возникало.

Теперь этот маневр невозможен. Под удар попали вузы, сделавшие ставку именно на коммерческое образование, — особенно социально-экономические и гуманитарные.

В 2024 году только в Петербурге на 46 регулируемых специальностей зачислили 18 тысяч платников. За первый год учебы они заплатили 4,1 млрд рублей.

СПбГУ: 1 819 контрактников на «регулируемых» программах принесли 683,6 млн рублей — 69% всех доходов университета от платного приема. Юрфак дал более 100 млн, рекламщики — 63,7 млн.

СПбГЭУ: 89% учащихся и доходов от платников пришлось на специальности из «черного списка». Экономисты-первокурсники заплатили свыше 100 млн, юристы — более 50 млн.

Филиалы московских РГУПа и Финуниверситета в принципе готовят исключительно юристов и экономистов. Для них реформа означает не просто сокращение, а потенциальную потерю бизнес-модели.

Данные по петербургским вузам на 2026 год демонстрируют обвал платного набора: · Морской технический университет: минус 39% · СПбГЭУ: минус 27% · Химико-фармацевтический: минус 19% · Политех: минус 14% · ГАСУ: минус 11%

Ректор Технологического института Андрей Шевчик сообщил, что на будущую приемную кампанию по двум направлениям утверждено 974 платных места против почти полутора тысяч в 2025-м. Сокращение — 34%.

Эксперты не сомневаются: выпадающие доходы университеты будут компенсировать за счет оставшихся платников. Председатель профсоюза образования Ростовской области Владимир Гайворонский прямо заявил: «Да, вузам, которые зарабатывали на подготовке разрекламированных специалистов, будет сложнее. Это скажется на стоимости обучения».

Добавляет масла в огонь инициатива Минобрнауки запретить вузам устанавливать цены ниже фактических затрат на обучение. Демпинговать, набирая слабых абитуриентов за низкую плату, больше не позволят. Верхнюю же планку стоимости ограничивать не стали.

Таким образом, университеты оказываются в тисках: доходы от главных «кормильцев» сокращаются, наращивать прием на инженерные направления быстро невозможно, а цену опускать запрещено. Единственный оставшийся параметр — повышать стоимость для тех, кто все же сможет поступить. И повышать, по мнению собеседников редакции, кратно.