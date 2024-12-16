Юристы предупредили о штрафах и уголовной ответственности за украшение подъезда к Новому году

Самовольное украшение подъезда жилого многоквартирного дома к Новому году без согласия проживающих там соседей и не уведомив управляющую компанию может обернуться штрафом до 15 тыс. рублей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали юристы.

Эксперты предупредили, что установка гирлянд, елок и игрушек может стать причиной пожара. И если из-за него здание получит ущерб или не дай бог пострадают люди, то тут уже попахивает уголовной ответственностью виновникам, которые могут отправиться за решетку на 4 года.

«Согласно Жилищному кодексу России, общее имущество многоквартирного дома, к которому относится и подъезд, принадлежит всем собственникам жилья. Так что без согласия всех владельцев жилья любые подобные действия считаются самовольными», — подчеркнула адвокат Евгения Квартальнова.

Гендиректор УК «Эксжил» Дмитрий Чуркин согласился с Квартальновой, добавив в свою очередь, что самовольное украшение подъездов к Новому году бумажными, картонными и пластиковыми изделиями, электрическими гирляндами и прочим прямо нарушает правила пожарной безопасности.

Ранее россиянам рассказали, что они смогут на предстоящие новогодние праздники отдохнуть аж 11 дней: с 29 декабря нынешнего года по 8 января включительно 2025 года.