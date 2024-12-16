Россиянам рассказали, сколько дней отдыхать в новогодние каникулы

Российские жители смогут на предстоящие новогодние праздники отдохнуть аж 11 дней: с 29 декабря нынешнего года по 8 января включительно 2025 года. На это в беседе с РИА Новости указала эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

Собеседник журналистов отметила, что в этот раз впервые за многие годы новогодние выходные стартуют за три дня до Нового года. Правда, закончатся они не традиционно 10 января, а на пару дней раньше.

«Новогодние праздники 2024–2025 годов в России займут 11 дней. Они начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024 года, и продлятся до среды, 8 января 2025 года, включительно», — сказала Лопатина.

Эксперт пояснила, что это связано с тем, что выходные дни с 4 и 5 января были перенесены на 2 мая и 31 декабря 2025 года соответственно.

Поскольку 30 декабря также является выходным днём, рабочий день с этой даты переносится на 28 декабря. Это приведёт к тому, что новогодние каникулы станут непрерывными, а последняя рабочая неделя года будет шестидневной. Выходной день 31 декабря был перенесен с 7 января.