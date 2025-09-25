Юристы рассказали, за какие звуки в квартире можно получить штраф

Использование громкого будильника может привести к штрафу, если его звук нарушает установленные нормы для ночного времени и мешает соседям. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на телеграм-канал SHOT.

Юристы предупреждают россиян о возможных штрафах за использование громких будильников, которые могут нарушать покой соседей. Речь идет о продолжительном звуковом сигнале, превышающем установленные нормативы для ночного времени и мешающем отдыху окружающих.

Эксперты уточняют, что под ограничения подпадают любые источники шума, включая музыкальные инструменты, громкие разговоры или даже лай домашних животных. Особенно актуальной эта проблема становится для жителей современных многоквартирных домов с недостаточной звукоизоляцией.

Ранее в Госдуме рассказали, как бороться с мешающими спать соседями.