Юристы ставят крест: почему Долиной уже не отсудить назад свои законные метры

Юрист Тимур Чанышев подтвердил, что народная артистка России Лариса Долина формально имеет право обжаловать процедуру выселения из квартиры в районе Хамовники. Однако, по его мнению, шансов на возврат недвижимости практически нет, пишет Газета.ру.

Адвокат представителя покупательницы Полины Лурье, Светлана Свириденко, сообщила 19 января, что ее клиентка может заезжать в квартиру. Личные вещи Долиной, кроме ранее оговоренных, были вывезены.

Судебный спор вокруг апартаментов начался после сделки 2023 года, когда Долина продала квартиру за ₽112 млн. Позже артистка заявила, что стала жертвой мошеннической схемы, и через суд вернула собственность. Однако Верховный суд, рассмотрев жалобу Лурье, окончательно оставил квартиру за покупательницей, что привело к выселению прежней владелицы.

Ранее сообщалось, что эксперты раскрыли неожиданный поворот в деле о квартире в Хамовниках, которую суд оставил за Лурье, а не Долиной.