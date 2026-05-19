Юрта для Конюхова: в тульской деревне знаменитого путешественника установили дом кочевников

В деревне Федора Конюхова, расположенной в Заокском районе Тульской области, появилась настоящая юрта. Сибирский производитель «Юрты Сибири» возвел конструкцию, которая стала символом встречи двух неутомимых странников — самого путешественника и духа кочевых традиций. Установка заняла всего несколько дней — примерно столько же, сколько Конюхов тратит на сборы перед очередной экспедицией.

Деревня Федора Конюхова — это уникальный проект, созданный самим путешественником, художником и священником как место для друзей-единомышленников, разделяющих его ценности и образ жизни. Здесь он отдыхает, работает над новыми проектами и готовится к будущим странствиям. «Юрты Сибири» — производственная компания, которая сочетает древние технологии кочевников с инновационными материалами, создавая жилища для туризма, глэмпинга и частных владений. Их продукция известна надежностью, экологичностью и способностью выдерживать суровый климат.