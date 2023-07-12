Южная Корея собирается участвовать в фонде НАТО по украинской поддержке

Президент Республики Корея Юн Сок Ель заявил о планах принять участие в натовском фонде, деятельность которого направлена на поддержку Украины. Так лидер республики заявил во время саммита НАТО, пишет ТАСС .

По словам политика, в этом году Южная Корея уже поставляла Киеву различное оборудование, среди которого предметы гуманитарного характера, машины «скорых», даже оборудование для разминирования.

Юн Сок Ель еще раз пообещал оказывать Киеву всестороннюю поддержку до конца военного конфликта на Украине.