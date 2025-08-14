Россияне полюбили Южную Корею: турпоток вырос почти на 21% за полгода

За первые полгода 2025 года в Южную Корею отправились на 20,8% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Национальной организации туризма Кореи (НОТК).

По информации источника, за 2025 год страну посетили уже 110 тыс. российских туристов, что значительно разнится с прошлогодними показателями (91 тыс. человек в 2024 году).

Такой рост позволил Южной Корее войти в ТОП-10 ключевых выездных рынков России. Если тенденция сохранится, то за весь 2025 год страну могут посетить около 250 тыс. туристов из России, как считают аналитики.

