Южный циклон меняет погоду в Москве: синоптик рассказал, чего ждать жителям столицы

Погода в Москве в ближайшее время будет определяться влиянием южного циклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает МК.

Где пройдут самые сильные дожди

По словам синоптика, наиболее интенсивные осадки ожидаются в восточных районах столицы. Там может выпасть от 15 до 20 миллиметров дождя, что составляет примерно четверть месячной нормы.

Какой будет температура

Михаил Леус отметил, что днем воздух в Москве прогреется до 19–21 градуса выше нуля. При этом будет дуть северный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление снизится

Синоптик также сообщил, что атмосферное давление в течение дня опустится до 742 миллиметров ртутного столба.