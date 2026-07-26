Одно неверное действие у банкомата может дорого обойтись: в МВД объяснили, почему

В МВД России предупредили граждан о новой мошеннической схеме, связанной с якобы забытой в банкомате банковской картой. Злоумышленники используют ситуацию, чтобы оказать психологическое давление на случайных людей и потребовать у них деньги, пишет РБК.

Как действует новая схема

По данным МВД, мошенник специально оставляет банковскую карту в банкомате, рассчитывая, что кто-то обратит на нее внимание или возьмет в руки. Спустя некоторое время появляется человек, представляющийся владельцем карты, нередко вместе с подставными свидетелями.

В чем заключается обман

После этого злоумышленники начинают обвинять случайного прохожего в краже банковской карты и предлагают урегулировать ситуацию без обращения в полицию. Для этого они требуют передать деньги якобы в качестве компенсации.

О чем еще предупредили в МВД

В ведомстве также сообщили о другой распространенной схеме мошенничества. Преступники звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков, и заявляют, что счета якобы могут заблокировать из-за подозрений в дропперстве. Под таким предлогом они пытаются получить деньги или конфиденциальные данные своих жертв.