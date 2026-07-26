Lada летела на огромной скорости: пьяный водитель без прав устроил жесткое ДТП со скорой в Миассе

В городе Миасс Челябинской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Lada и машины скорой помощи. По предварительным данным, водитель отечественной машины нарушил правила дорожного движения и спровоцировал столкновение, пишет МК.

Водитель Lada ехал на высокой скорости

Как сообщили очевидцы, авария произошла после того, как Lada могла разогнаться до 180 км/ч. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что после столкновения автомобиль получил серьезные повреждения и фактически превратился в груду металла.

Мужчина оказался пьян и не имел прав

Предварительно установлено, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения. В результате удара у автомобиля скорой помощи были повреждены капот и бампер.

Пострадали 5 человек

В результате аварии травмы получили 5 человек. Среди пострадавших оказались водители обоих автомобилей, пассажир Lada и 2 фельдшера скорой помощи. Всех участников ДТП доставили в медицинские учреждения.