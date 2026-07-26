Подержанные автомобили стали доступнее: в России появились площадки со скидками до 30%

В России развиваются специализированные хабы по продаже автомобилей и другой техники с пробегом из парков лизинговых компаний. В рамках действующих программ покупатели могут получить скидки до 30%, однако условия зависят от категории транспорта и стоимости приобретаемого имущества, пишут Автоновости дня.

Лизинговые компании предлагают скидки на автомобили с пробегом

С 13 июля новые условия реализации техники из собственного парка действуют у «РЕСО-Лизинга». На легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт предусмотрена скидка до 20% при покупке техники одним лотом на сумму не менее ₽30 млн.

Для грузового и специального транспорта размер скидки может достигать 30%. При этом стоимость приобретаемого одним лотом имущества должна составлять не менее ₽50 млн.

Программу со скидками до 30% на автомобили с пробегом также запустил «Альфа-Лизинг». Она распространяется на легковые и грузовые автомобили, легкий коммерческий транспорт, прицепы, полуприцепы, спецтехнику и оборудование из собственного стока компании.

В России расширяется сеть площадок для продажи техники

Для реализации изъятого имущества «Альфа-Лизинг» развивает сеть специализированных площадок. Они уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Саратове и Красноярске.

Площадка в Красноярске рассчитана примерно на 300 единиц легкового, грузового и специального транспорта. О ее запуске компания объявила 23 апреля.

Спрос на автомобили с пробегом в лизинге растет

По данным «Газпромбанк Автолизинга» и НАПИ, в январе — мае 2026 года российские компании оформили в лизинг 58 тыс. новых и подержанных легковых автомобилей. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество автомобилей с пробегом, переданных в лизинг за этот период, выросло на 40,9% и достигло 16,4 тыс. единиц. При этом число новых машин в лизинге снизилось на 5,2% и составило 41,6 тыс. автомобилей.

Доля автомобилей с пробегом в общем объеме легкового автолизинга увеличилась на 7,8 процентного пункта и достигла 33,4%.

Какие автомобили с пробегом выбирают чаще всего

Среди автомобилей с пробегом в январе — мае чаще всего в лизинг оформляли машины марок LADA, Chery, Haval, Exeed и Geely. Самыми востребованными моделями стали LADA Granta, Jaecoo J7, Haval Jolion, Exeed LX и LADA Vesta.

По оценке «Газпромбанк Автолизинга», весной у 10 крупных участников рынка находилось в продаже около 35,8 тыс. единиц изъятой техники, а общий объем такого имущества превышал 60 тыс. единиц.

В компании также отмечали, что объемы реализации техники у большинства лизингодателей стали сопоставимы с количеством новых изъятий. В первом квартале 2026 года «Газпромбанк Автолизинг» продал в 2 раза больше техники из собственного парка, чем годом ранее.