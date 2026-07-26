Даже одна рюмка вредит мозгу: врач рассказала о последствиях употребления алкоголя

По словам специалиста, особенно сильно страдают кора и лобная зона, которые отвечают за память, внимание и способность к обучению. Это приводит к ухудшению памяти и снижению способности быстро усваивать новую информацию. У некоторых людей алкоголь провоцирует развитие деменции — состояния, напоминающего старческое слабоумие, но возникающего уже в 40-50 лет.

Даже небольшие дозы спиртного снижают скорость реакции и качество принятия решений на несколько часов, подчеркивает Калюжная. Алкоголь негативно влияет на зоны мозга, отвечающие за самоконтроль, планирование и оценку последствий. Поэтому врачи призывает не садиться за руль и не подписывать важные документы после того, как был выпит даже бокал вина за ужином.

Ранее врач-психиатр Руслан Исаев предупредил об опасности алкоголя в жару.