Тысячи жителей Владивостока остались без света: прокуратура начала проверку аварии
РБК: авария на электросетях оставила тысячи жителей Владивостока без света
Во Владивостоке произошла авария на электросетях, оставившая без электроснабжения 22 тысячи жителей. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края, пишет РБК.
Какие районы остались без света
Отключение электричества затронуло дома на улицах Давыдова, Русской, Арсенальной, Залесной и Лесной. Жители этих районов временно остались без подачи электроэнергии из-за повреждения сетей.
Прокуратура контролирует восстановление электроснабжения
В прокуратуре Приморского края сообщили, что аварийно-восстановительные работы находятся на контроле ведомства. Кроме того, специалисты проведут проверку соблюдения требований законодательства при эксплуатации и обслуживании электрических сетей.