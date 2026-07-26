Омск попросил у Путина ₽1 млрд: набережную хотят полностью преобразить к 2028 году

Губернатор Омской области Виталий Хоценко попросил президента России Владимира Путина поддержать выделение около ₽1 млрд федерального финансирования на реконструкцию последнего участка набережной Омска. Об этом пишет ТАСС.

Федеральные средства помогут завершить обновление набережной

На встрече с главой государства Хоценко сообщил, что регион планирует продолжить развитие набережной и завершить обновление оставшегося участка в 2027–2028 годах.

По словам губернатора, Омская область рассчитывает получить около ₽1 млрд федеральной поддержки, по ₽500 млн в течение двух лет. Дополнительно регион намерен направить собственные и внебюджетные средства.

Общая протяженность обновленной зоны составит 5,5 км

Хоценко отметил, что федеральное финансирование позволит завершить реконструкцию последнего участка набережной, общая протяженность которой составит 5,5 км.

Губернатор также подчеркнул, что проект благоустройства реализуется при поддержке государства и участии бизнеса. На обновленной территории 20 августа планируется открыть крупнейший за Уралом фонтан.