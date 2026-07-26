Минприроды назвало крупнейшее месторождение золота: запасы превышают 2,7 тысячи тонн

Сухой Лог в Иркутской области признан крупнейшим месторождением золота в России. Об этом сообщили в Минприроды РФ, отметив, что его запасы превышают 2,7 тысячи тонн драгоценного металла, пишет РИА «Новости».

Какие месторождения вошли в тройку лидеров

По данным ведомства, второе место по объему запасов занимает Наталкинское месторождение в Магаданской области. Его ресурсы оцениваются примерно в 1,385 тысячи тонн золота.

Третьим крупнейшим месторождением стало Олимпиадинское в Красноярском крае, где сосредоточено около 949,4 тонны драгоценного металла.

На три месторождения приходится более 30 процентов запасов

В Минприроды сообщили, что Сухой Лог, Наталкинское и Олимпиадинское месторождения вместе содержат более 30 процентов всех разведанных запасов золота, учтенных на территории России.