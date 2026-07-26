Священник Портнов объяснил, можно ли отмечать день рождения умершего

Священник Максим Портнов рассказал, допустимо ли отмечать день рождения человека после его смерти. По его словам, православная традиция не запрещает вспоминать близких в этот день, однако делать это следует не как праздник, а как день памяти, пишет ИА ЕЛЬ .

Что говорит православная церковь

Максим Портнов пояснил, что в православии особое значение имеет день смерти человека. Именно с этого момента, как отметил священнослужитель, завершается земная жизнь, а значит, человек уже не может совершать грехи. Вместе с тем церковь знает немало примеров, когда почитаются не только дни памяти святых, но и даты их рождения. Такая традиция существует, в частности, в отношении Николая Чудотворца и Иоанна Крестителя.

Как правильно почтить память умершего

По словам священника, день рождения ушедшего из жизни родственника лучше посвятить воспоминаниям о нем и молитве за его душу. Вместо шумных застолий и праздничных развлечений верующим рекомендуется провести этот день в спокойной обстановке. Кроме того, для молитвенного поминовения подходят также день крещения и день смерти усопшего.