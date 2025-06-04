К 100-летию Озер: больничный городок ждет масштабный ремонт

До августа текущего года на территории больничного городка в Озерах будут проведены работы по улучшению состояния дорог, тротуаров и парковки.

«Это первая масштабная реконструкция дорожного полотна с момента постройки Озерской больницы: подрядчик заменит здесь более 16 тыс. кв. метров асфальта»,- отметил Глава городского округа Коломна, Александр Гречищев.

Парковочная зона также претерпит изменения, став более вместительной и удобной для автомобилистов. Все эти работы в Озерах реализуются при содействии губернатора Московской области, Андрея Воробьева, в рамках региональной программы, направленной на благоустройство территорий медицинских учреждений.

Завершение работ по полной замене асфальтового покрытия на территории больничного городка запланировано на август 2025 года, к моменту празднования 100-летнего юбилея города Озеры.

Александр Гречищев акцентировал внимание на важности качественного дорожного покрытия для обеспечения безопасного и комфортного передвижения пациентов и оперативного доступа для специализированного транспорта. По итогам реконструкции территория больничного городка должна стать более доступной и удобной для посещения всеми категориями пациентов, в том числе людьми с ограниченными возможностями.