К 2026 году в Запрудне откроют современный сквер имени Корсакова

В поселке Запрудня Талдомского округа полным ходом идут работы по созданию новой рекреационной зоны — сквера имени М.С. Корсакова. Личный контроль за ходом преобразований осуществляет глава муниципалитета Юрий Крупенин, проверивший монтаж малых архитектурных форм и установку памятника выдающемуся земляку.

В настоящее время на объекте, который планируется сдать в 2026 году, кипит работа: уверенными темпами приводят в порядок территорию, задействованы восемь рабочих и единица специализированной техники. Кроме того, подрядчик приступил к ключевому этапу — заливке бетонного основания. Далее планируют заняться укладкой тротуарной плитки и сформировать парковочные карманы для автомобилей.

Такой комплексный подход направлен на создание по-настоящему комфортных условий для посещения, объединяя эстетику с практической пользой. Сквер станет новым многофункциональным пространством, где жители смогут проводить время разнообразно: место подойдет для семейного отдыха и занятий спортом.

Благоустройство этой территории — масштабный проект по возвращению исторической памяти. Увековечение имени М.С. Корсакова и его семьи в историко-культурном поле округа призвано вдохнуть новую жизнь в их наследие.