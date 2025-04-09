К 9 мая в Коломне и Озерах обновят 154 памятника героям войны

В Коломне и Озерах к грядущему Дню Победы проведут масштабную реставрацию и благоустройство 154 воинских мемориальных комплексов.

В преддверии 9 мая запланировано привести в порядок все объекты, увековечивающие память о героях Великой Отечественной войны. 34 памятных места будут подвергнуты капитальному ремонту, а еще 120 – текущему.

Ключевую роль в подготовке к празднику возьмут на себя работники муниципального предприятия «Спецавтохозяйство», которое отвечает за содержание 112 мемориалов. В их обязанности входит покраска, замена поврежденной плитки, ремонт элементов конструкций, восстановление ландшафтного дизайна и тщательная уборка прилегающей территории. Наиболее серьезные работы ожидаются на мемориальном комплексе в Щурове, расположенном возле Дворца культуры «Цементник», в Бочманове и у Вечного огня в Озерах.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Коломна ]

Помимо этого, специалисты займутся очисткой памятников и скульптур от загрязнений. Это важно, так как бережное сохранение исторической памяти – это проявление глубочайшего почтения к самоотверженному подвигу наших дедов и прадедов.