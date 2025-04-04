К 9 Мая в Озерах отремонтируют памятник «Неизвестному солдату»

В связи с предстоящими работами, подача газа к Вечному огню на мемориале временно приостановлена. Ремонт проводится в рамках подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы.

Мемориал, открытый в 1968 году, является одним из значимых памятных мест города. Центральную фигуру, солдата с автоматом и развевающимся знаменем, создал московский скульптор Владимир Глебов. Вечный огонь, зажженный от факела из Москвы, символизирует память о павших героях.

Образ солдата на мемориале воплощает подвиг Василия Канунникова, озерского бойца, погибшего при штурме Рейхстага. За героизм Василий Канунников посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.