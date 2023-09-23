«К черту Джо Байдена!»: веселые речевки зрителей во время выступления смутили президента США

Во время речи президента США Джозефа Байдена в штате Миссури зрители начали дружно скандировать фразу «Fuck Joe Biden» (К черту Джо Байдена).

Как можно понять по кадрам, появившимся в сети, сначала президент США пытался стойко делать вид, что попросту ничего не слышит.

Но позже происходящее весьма озадачило американского лидера и он в недоумении выпучил глаза. Зрители между тем продолжали звонко посылать главу Белого дома куда подальше.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных штатов Джо Байден перепутал испаноязычных активистов с чернокожими по время выступления.