«К этой роли не все готовы»: выяснилось, почему современные девушки избегают материнства

Психолог Ольга Маркова рассказала, почему современные девушки не хотят рожать, и стоит ли пытаться их переубедить. По словам специалиста, результаты от таких действий не всегда оказываются положительными.

Одна из самых распространенных причин, по мнению психолога, это психологическая неготовность, инфантильное состояние. Некоторые девушки еще не готовы брать ответственность за другого человека, так как сами внутренне являются детьми. Не менее значимая причина — изменение социальной роли с «женщины» на «мать».

«К этой роли не все готовы, так как она предполагает изменение условий. Меняется окружение, стиль жизни. Многие вещи становятся недоступными. Пропадает состояние наслаждения жизнью и собой», — поясняет эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также источником нежелания заводить ребенка могут быть детские травмы. Из-за плохого детства, где присутствовали физическое или моральное насилие, девушки не хотят рожать, дабы ребенок не прошел по тому же пути, а они сами не повторили ошибок собственных родителей. На все это наслаивается распространенное заблуждение об ухудшении внешности из-за родов, а также страх перед болью.

«Стоит ли переубеждать или давить? Сила действия равна силе противодействия. Когда мы давим на кого-то, ничего хорошего не получаем. Противодействие может даже превосходить силу давления. Последствия будут не самыми лучшими», — подчеркнула Маркова.

По словам психолога, единственно верный вариант — демонстрация другой картины мира. Переубедить девушек, не желающих заводить детей, может только положительный опыт окружающих. Те же, кого буквально заставили родить, воспринимают ребенка как нечто чуждое.

«Родители будут жесткими, холодными, отвергающими. Это не самое лучшее воплощение материнства», — предостерегла собеседница.

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