К годовщине начала ВОВ нейросети сгенерировали иллюстрации на песню «Священная война»

С того момента, как началась Великая Отечественная война, прошло 82 года. В RT решили взглянуть по-современному на строки, которые стали ее символом.

Как известно, в 1941 году 22 июня было объявлено о начале войны. Она растянулась на несколько лет, но для того, чтоб написать песню, которая станет ее символом, потребовалась всего одна ночь. И ее слова принадлежат Лебедеву-Кумачову. Тогда песня не нуждалась в иллюстрациях, ведь все происходило на глазах современников.

Сейчас же заглянуть в прошлое не составит труда, особенно при помощи фотографий и документальных фильмов. Но что, если попробовать создать нечто новое на основе старого? За это и взялись нейросети. С помощью инструмента удалось создать иллюстрации к песне «Священная война», которых раньше никто не видел. Однако они полностью соответствуют духу композиции и позволяют заново взглянуть на всем знакомое произведение.

RT подготовил музыкальный ролик, включив туда сгенерированные изображения – то, как эту войну видит нейросеть. Но что в этих строках на сегодняшний день увидите вы сами?..