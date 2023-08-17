К юбилею Мытищ обновят Центральный парк

В социальных сетях администрации муниципалитета сообщили, что все работы завершат к четырехсотлетию со дня первого упоминания о поселении, то есть к 10 сентября.

Как рассказали в администрации, на финишной прямой второй этап реконструкции в парковой зоне. Здесь уже есть ряд элементов детских игровых площадок, которые сделали в экостиле: основные элементы для сооружений создали из дерева.

Помимо этого, на данный момент продолжаются работы по укладке плитки на пешеходных зонах, рабочие реконструируют фонтаны и проводят озеленение газонов.

Таким образом, горожане и гости подмосковного муниципалитета увидят полностью преображенный Центральный городской парк ко Дню Мытищ, что станет одним из подарков для жителей к празднованию юбилея.