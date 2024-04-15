К лету на дорогах Пушкинского округа появятся четыре инновационных пешеходных перехода

До конца весны пешеходные переходы обустроят в Пушкино, Ивантеевке и поселке Зверосовхоза, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Их особенность в уникальной подсветке, которая срабатывает автоматически.

Новые пешеходные переходы будут привлекать внимание водителей даже в дневное время суток на светлых участках дороги. В темное время суток при появлении пешехода автоматически будет включаться подсветка. Установленный датчик движения станет сигналом для светодиодов, которые моментально перейдут в мигающий режим.

Новые пешеходные переходы установят с целью обеспечения безопасности пешеходов. Концентрация внимания водителей будет усиливаться, что снизит риск дорожно-транспортных происшествий. В пресс-службе сообщили адреса, по которым они будут установлены.

«Городской округ Пушкинский, поселок Зверсовхоза, улица Центральная; город Пушкино, Центральная улица (вблизи художественной школы); город Ивантеевка, Первомайская улица (возле спортшколы „Ивантеевка“); город Ивантеевка, Центральный проезд (возле дома № 15)».

К завершению весеннего сезона в Подмосковье появится 50 «умных» пешеходных переходов. Ранее один из них был установлен на улице Чехова в Пушкино.